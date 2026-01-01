Molero presentó a Viviana Giaccaria como nueva directora de Cultura

Alvear

1 de Septiembre - El intendente Alejandro Molero presentó este martes a Viviana Giaccaria como nueva directora de Cultura de la Municipalidad de General Alvear, luego de la decisión de María Delia Achetoni de dejar el cargo por motivos personales y retomar su actividad profesional.

El intendente Alejandro Molero presentó este martes a Viviana Giaccaria como nueva directora de Cultura de la Municipalidad de General Alvear, luego de la decisión de María Delia Achetoni de dejar el cargo por motivos personales y retomar su actividad profesional.

Durante una conferencia de prensa, Molero explicó que la presentación formal tuvo como objetivo comunicar a la comunidad el cambio producido en el gabinete municipal y destacó especialmente el trabajo realizado por Achetoni durante los casi tres años de gestión.

“María Delia ha sido para nosotros una pieza fundamental en estos casi tres años de gestión. Le ha dado a General Alvear, en el área de Cultura, una vuelta de rosca que para nosotros ha sido importante”, señaló el intendente, quien agradeció su entrega, vocación de servicio y trabajo conjunto.

Molero sostuvo que el cambio abre una nueva etapa para el área y puso en valor la trayectoria de Giaccaria, vinculada a la actividad cultural desde los primeros años del regreso de la democracia.

“Esta etapa nos da la posibilidad de un refresco en la gestión, en esta área en particular. Qué mejor que esta área pase a estar hoy conducida por Viviana”, manifestó.

El jefe comunal señaló que la nueva directora tendrá entre sus principales desafíos fortalecer el vínculo con los hacedores culturales, acompañar las distintas expresiones artísticas y acercar las propuestas a los barrios y diferentes sectores del departamento.

Giaccaria agradeció la convocatoria de Molero y asumió la responsabilidad con el objetivo de dar continuidad al trabajo desarrollado. “Es un honor poder acceder a este espacio. Queda la vara muy alta. Poner todo lo mejor de mí, como lo he hecho siempre, para seguir sembrando cultura y seguir por esta huella de crecimiento cultural”, expresó.

La nueva funcionaria también destacó la necesidad de que General Alvear continúe desarrollando sus distintas expresiones culturales y valorando el talento local. “Que se respire cultura en todo nuestro departamento y la valoración absoluta de todos los talentos artísticos que tenemos”, afirmó.

Achetoni, por su parte, realizó un balance positivo de los dos años y medio al frente del área, período en el que se desarrollaron más de 30 programas y propuestas.

“Me voy feliz y tranquila de lo que hice, y lo hice de la mano de un equipo de trabajo y, primero y principal, de la mano del intendente que me dio toda la libertad para trabajar”, sostuvo.

La exdirectora explicó que continuará vinculada a la cultura desde la docencia y manifestó su acompañamiento a quien asumió la conducción del área. “Voy a seguir trabajando por la cultura, porque es mi pasión, es mi profesión y es lo que más amo”, afirmó.