María Delia Achetoni renunció a la Dirección de Cultura

Alvear

31 de Agosto - La Profesora de Teatro estuvo a cargo de la Dirección desde el comienzo de la gestión de Alejandro Molero.

El rumor, comenzó a circular fuerte en la previa de los festejos por el "Agosto Alvearense", y durante la mañana de este lunes, tras una reunión con el intendente Alejandro Molero, María Delia Achetoni, finalmente dejó de ser la Directora de Cultura del municipio.

Según trascendidos, entre las principales razones, se encontrarían los recortes sufridos en el área. Lo cierto es que Achetoni ya retomó a su trabajo en escuelas del departamento.

Se espera aún la confirmación oficial, y el nombre de la persona que ocupará su lugar.

