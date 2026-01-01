Comenzó el Torneo Clausura de la Liga Alvearense de Vóley

Deportes

25 de Agosto - Con una intensa jornada de partidos en las categorías Sub 16, Sub 18 y Primera División, tanto en femenino como en masculino, comenzó el Torneo Clausura 2026 de la Liga Alvearense de Vóley.

La competencia reúne a equipos de General Alvear y la región, convirtiéndose en uno de los certámenes deportivos con mayor participación del departamento.

El coordinador de la liga, Gabriel Ortiz, destacó el crecimiento sostenido de la disciplina y el compromiso de las instituciones que forman parte del torneo.

La temporada contempla alrededor de 16 fechas entre fase regular, semifinales y finales, con una importante cantidad de encuentros semanales. La modalidad de juego varía según la categoría, aunque en general se desarrolla bajo el formato todos contra todos, seguido por instancias definitorias.

Cada fecha convoca a jugadores, familias y simpatizantes que acompañan el desarrollo de la competencia, generando un importante movimiento deportivo y social en el departamento.