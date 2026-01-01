Se realizó la muestra acuática recreativa en el Club Banco Nación

Deportes

25 de Agosto - Se llevó a cabo la muestra acuática en la pileta climatizada del Club Banco Nación, una propuesta que permitió compartir con familiares y vecinos las actividades que se desarrollan durante la temporada.

Se realizó la muestra acuática en la pileta climatizada del Club Banco Nación, una propuesta que permitió compartir con familiares y vecinos las actividades que se desarrollan durante la temporada.

La jornada se lleva adelante en el marco del convenio entre la Municipalidad de General Alvear y el Club Banco Nación, que permite ampliar las propuestas deportivas y recreativas vinculadas al agua y facilitar el acceso de la comunidad a las instalaciones.

Actualmente, la pileta cuenta con actividades para adultos mayores, acuagym, natación en distintos niveles, natación terapéutica, neonatación y horarios de nado libre, destinadas a personas de diferentes edades.

La propuesta refleja el crecimiento de las actividades acuáticas en el departamento y la importancia de contar con espacios adecuados para promover el deporte y la recreación durante todo el año.