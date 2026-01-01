Seguro Agrícola: Alejandra Torti presentó un proyecto para revisar los requisitos que dejarían afuera a más del 80% de los productores

Alvear

21 de Agosto - La diputada provincial por General Alvear, Alejandra Torti, presentó un proyecto para solicitar al Ministerio de Producción de Mendoza que revise uno de los incisos del decreto reglamentario que establece requisitos de acceso y que, según advierten los productores, dejaría afuera a más del 80% del sector.

La legisladora bowense dialogó con “Ladran Sancho”, en la mañana de Pehuenche, y explicó que la situación generó sorpresa entre los productores y representantes del sur provincial.

“Nos tomó por sorpresa el tema de la exclusión de todos los productores que en los últimos cinco años habían tenido la oportunidad de acceder a este beneficio”, señaló Torti.

La diputada contó que, luego de tomar conocimiento de la situación durante el fin de semana, comenzó a trabajar junto al Ejecutivo y otros representantes políticos para intentar modificar el criterio.“Cuando el intendente hace una publicación que iba a comenzar con las gestiones, así lo hicimos, explicó.

Según detalló, acompañó las gestiones realizadas ante el Gobierno provincial y, paralelamente, avanzó en la presentación de un proyecto legislativo para pedir una modificación concreta.

“Nos pusimos a avanzar el proyecto justamente para pedirle al Ministerio de Producción que revea este inciso que tiene el artículo en el decreto reglamentario, donde hablaba de exclusión”, sostuvo.

Entre los argumentos planteados en el proyecto, Torti destacó particularmente las condiciones climáticas que afectan a los productores del sur mendocino.

“Los argumentos básicamente hablan de la situación climática que tiene y que sufre en general el Sur, la realidad de los productores que están. Necesitamos que puedan salir”, expresó.

La iniciativa fue presentada tras una serie de gestiones que involucraron a intendentes, legisladores y funcionarios provinciales. Torti también señaló que mantuvo conversaciones con las autoridades de la Legislatura para avanzar con el tratamiento del proyecto.

“Se pudo hablar con el presidente del bloque y también con el presidente de la Cámara, Andrés Lombardi, sobre el proyecto que habíamos presentado”, relató.

La presentación legislativa llegó al comienzo de semana, en la que se hizo pública una fuerte reacción de los productores, que el miércoles se hicieron presentes en el Concejo Deliberante de General Alvear para reclamar respuestas por los requisitos que podían dejar a una gran parte del sector sin cobertura.

Ahora, el proyecto presentado por Torti busca que esa revisión quede formalmente planteada desde la Legislatura y que los productores que sufrieron contingencias climáticas puedan acceder a una herramienta que consideran fundamental para sostener sus explotaciones.

