La Escuela "José Hernández" presentó la 36° edición del Torneo Departamental de la Juventud

Deportes

20 de Agosto - La Escuela 4-009 "José Hernández" de Bowen se prepara para la 36° edición del Torneo Departamental de la Juventud, una propuesta deportiva que reunirá a estudiantes de todo el departamento los días 1, 2 y 3 de septiembre.

La Escuela 4-009 "José Hernández" de Bowen se prepara para la 36° edición del Torneo Departamental de la Juventud, una propuesta deportiva que reunirá a estudiantes de todo el departamento los días 1, 2 y 3 de septiembre.

Organizado por la institución educativa y con el acompañamiento de la Municipalidad de General Alvear, el torneo incluirá competencias de fútbol, vóley, básquet 3x3, handball, tenis de mesa y atletismo, disciplinas que convocan cada año a cientos de jóvenes.

El director de la escuela, Rodolfo Torti, destacó la continuidad de esta iniciativa que ya es una tradición en Bowen: “son 36 ediciones de un torneo que forma parte de la historia de nuestra comunidad y que sigue promoviendo el encuentro de los jóvenes a través del deporte”.

Desde la Dirección de Deportes, Alberto Gómez valoró el trabajo conjunto entre la escuela y el Municipio para hacer posible una nueva edición del certamen, aportando recursos, materiales deportivos e infraestructura para el desarrollo de las distintas competencias.