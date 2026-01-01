Accidente en pleno centro dejó dos lesionados

Alvear

20 de Agosto - Un siniestro viaal prottagonizado por un Fiat 147 y un Chevrolet Prisma, en Avenida Alvear Este y Triunvirato dejó dos personas heridas. Uno de los conductores se fue antes de que llegara la policía.

El hecho tuvo lugar pasadas las 20:00 horas de este jueves en el centro de ciudad. Uno de los conductores se habría dado a la fuga, mientras que los ocupantes del otro rodado fueron trasladados al Hospital "Enfermeros Argentinos" con politraumatismos.

Según las primeras actuaciones, el Prisma circulaba por calle Triunvirato cuando fue impactado desde atrás por el Fiat, cuyo conductor se retiró inicialmente del lugar.

Los ocupantes del Chevrolet fueron trasladados al nosocomio. El conductor presentó politraumatismos y quedó en observación, mientras que su acompañante sufrió una rotura de bazo y quedó internado en la Unidad de terapia intensiva.

Horas más tarde, el conductor del Fiat se presentó en la dependencia policial. Se le realizó un dosaje de alcohol, que arrojó 0,12 g/l, y se dispuso además un examen toxicológico.