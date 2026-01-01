El Museo "Salvador Calafat" celebró sus 50 años preservando la historia de General Alvear

Alvear

19 de Agosto - El Museo de Historia "Salvador Calafat" celebró su 50° aniversario con un acto encabezado por el secretario de Gobierno, Fabio Gómez Parra, y la directora de Cultura, María Delia Achetoni, acompañados por familiares de su fundador, ex trabajadores, colaboradores y vecinos.

El Museo de Historia "Salvador Calafat" celebró su 50° aniversario con un acto encabezado por el secretario de Gobierno, Fabio Gómez Parra, y la directora de Cultura, María Delia Achetoni, acompañados por familiares de su fundador, ex trabajadores, colaboradores y vecinos.

La jornada incluyó reconocimientos a personas vinculadas a la trayectoria de la institución, la inauguración de un mural que refleja distintos momentos del desarrollo de General Alvear, una conferencia sobre la relación entre San Martín y el departamento y la colocación de una cápsula del tiempo que será abierta dentro de cincuenta años.

Achetoni destacó la importancia del museo para la identidad alvearense. “Es un gran orgullo contar con un museo como este, preservando y contando la historia de nuestro departamento. Son 50 años dentro del municipio, pero también 75 años del trabajo incansable de Salvador Calafat para que hoy tengamos esta institución tan emblemática”, expresó.

Uno de los momentos más significativos de la celebración fue la creación de una cápsula del tiempo junto a alumnos de cuarto y quinto grado de escuelas primarias del departamento. Los estudiantes redactaron cartas que permanecerán resguardadas hasta el año 2076. A la iniciativa se sumó el intendente Alejandro Molero, quien envió un mensaje escrito especialmente para ser incorporado y leído por las futuras generaciones.

Por su parte, el coordinador de Museos, Sergio Sendra, remarcó la relevancia de la institución dentro del patrimonio cultural local. “Estamos celebrando los 50 años del museo cabecera de nuestro departamento, el primer museo que tuvo General Alvear y un espacio de referencia para toda la provincia”, afirmó. Además, destacó la presencia de Ana Calafat, hija del fundador, quien viajó especialmente para participar de la conmemoración.

Visiblemente emocionada, Ana Calafat recordó la dedicación de su padre para reunir el material que hoy forma parte de este espacio. “Fue un esfuerzo de muchos años, de investigar y estudiar. Lo hacía con placer porque amaba profundamente a este pueblo”, señaló.

También puso en valor el espíritu con el que nació la institución. “Este museo se construyó pensando en la comunidad, en el valor de la memoria y de la identidad. Es una historia que seguimos escribiendo entre todos”, sostuvo.

La celebración permitió destacar cinco décadas de trabajo dedicadas a resguardar documentos, objetos y testimonios que forman parte de la memoria colectiva de General Alvear, manteniendo vivo el legado de Salvador Calafat y fortaleciendo el vínculo de la comunidad con sus raíces.