Alvear recibirá una nueva edición del Encuentro Mendocino de Regularidad

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19 de Agosto - Del 21 al 23 de agosto se desarrollará en General Alvear el segundo encuentro Mendocino de Regularidad, organizada por el Club Alvearense de Vehículos Antiguos (C.A.V.A.), junto a la Dirección de Turismo de la Municipalidad de General Alvear.

Del 21 al 23 de agosto se desarrollará en General Alvear el segundo encuentro Mendocino de Regularidad, organizada por el Club Alvearense de Vehículos Antiguos (C.A.V.A.), junto a la Dirección de Turismo de la Municipalidad de General Alvear.

Las actividades comenzarán el viernes 21 de agosto en la Sala "Ganar Amigos" de Bodega Faraón, con una degustación de vinos que pondrá en valor la producción vitivinícola local. Las tarjetas pueden adquirirse en el Informador Turístico, ubicado en el Kilómetro Cero.

El evento continuará el sábado con la acreditación de los participantes y un encuentro de bienvenida, a partir de las 18:30 horas en Faraón. Además, durante la presentación oficial se realizará el lanzamiento de un nuevo bono contribución de C.A.V.A., cuyo premio principal será un automóvil BMW.

La competencia se disputará el domingo 23 de agosto desde las 9 horas, con largada desde la plaza departamental. El recorrido denominado “Distritos” atravesará Ciudad, Alvear Oeste, Bowen y Carmensa, donde los participantes podrán disfrutar de distintas propuestas gastronómicas y culturales. La actividad culminará en el Aeroclub General Alvear con un almuerzo de camaradería.

El encuentro de regularidad corresponde a una fecha del Campeonato Mendocino y se ha consolidado como una propuesta que combina automovilismo, turismo y promoción de los atractivos del departamento.