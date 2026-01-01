Vuelco en la Ruta 188: una familia fue asistida tras volcar con una camioneta en Canalejas

Alvear

19 de Agosto - Tres personas fueron asistidas luego de protagonizar un vuelco este martes por la noche en la Ruta Nacional 188, a la altura del kilómetro 696, en el paraje Canalejas, Bowen.

El siniestro ocurrió alrededor de las 20:00 horas, cuando una Chevrolet S10 circulaba desde San Rafael hacia La Pampa. Según manifestó el conductor, de 59 años de edad, el vehículo habría sufrido la rotura de un neumático trasero, lo que provocó que perdiera el dominio y terminara volcando sobre la banquina.

En la camioneta también viajaban., de 54 y de 19 años.

Los tres ocupantes fueron asistidos en el lugar por personal de Salud del paraje Canalejas. Ninguno presentaba lesiones de gravedad, aunque el conductor sufrió algunas escoriaciones.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía, personal de Policía Científica y Policía Vial, quienes realizaron las medidas correspondientes para determinar las circunstancias del siniestro.

El test de alcoholemia realizado al conductor arrojó resultado negativo: 0,000 g/l.