Seguro Agrícola: Ortega pidió modificar las condiciones de acceso al Fondo Compensador

Alvear

18 de Agosto - El concejal de La Unión Mendocina, Néstor Ortega, presentó un pedido ante el Concejo Deliberante de General Alvear para solicitar al Ministerio de Producción de Mendoza que revea las condiciones de acceso al Fondo Compensador Agrícola para la campaña 2026-2027.

En diálogo con “Ladran Sancho”, durante la mañana de Pehuenche, Ortega explicó que el planteo apunta específicamente a modificar el inciso C del artículo 28 del Decreto Reglamentario N° 1.658/2018.

Según explicó el edil, la normativa vigente establece restricciones para aquellos productores que hayan sido afectados por contingencias climáticas en determinadas oportunidades, lo que podría dejar a algunos trabajadores del sector fuera del Fondo Compensador durante la próxima campaña.

“Hemos solicitado al Ministerio de Producción de Mendoza que revea el inciso C del artículo 28 del Decreto Reglamentario número 1.658/2018, permitiendo a todos los productores el acceso al Fondo Compensador Agrícola para la campaña 2026-2027”, señaló Ortega.

El concejal advirtió que la situación podría afectar especialmente a productores que ya sufrieron contingencias climáticas en campañas anteriores.

“Si ha estado en tres ocasiones y han tenido alguna contingencia, no ingresa dentro de este Fondo Compensador a lo largo de esta temporada que se aproxima”, explicó.

Ante este escenario, Ortega señaló que el pedido no quedó solamente en la presentación individual y que buscará el acompañamiento del resto de los concejales.

“También hemos buscado la manera del consenso entre todos los concejales de hacer mañana una sesión extraordinaria, una sesión especial, para poder tratar este tema”, afirmó.

El objetivo es que el Concejo Deliberante pueda aprobar una resolución y remitirla al Ministerio de Producción de la provincia de Mendoza, solicitando formalmente la revisión de la normativa.

El planteo vuelve a poner en discusión las condiciones del sistema de protección destinado a los productores frente a las contingencias climáticas y el impacto que las restricciones de acceso podrían generar en una zona como General Alvear, donde la actividad agrícola tiene un peso central en la economía local.