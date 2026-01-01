Polémica por las nuevas condiciones del Seguro Agrícola: “El productor necesita respaldo y herramientas reales”

Alvear

18 de Agosto - La concejal justicialista Vanina Lucero cuestionó las nuevas condiciones del Fondo Compensador Agrícola y reclamó que el Gobierno acompañe a los productores frente a las contingencias climáticas.

En diálogo con “Ladran Sancho”, durante la mañana de Pehuenche, la edil contó que mantuvo conversaciones con distintos productores y aseguró que existe preocupación por el impacto que tendrán las nuevas condiciones del sistema de cobertura.

“El seguro agrícola debería ser una herramienta para proteger a los productores de nuestra zona, no para perjudicarlos más”, sostuvo Lucero.

La concejal puso el foco en la vulnerabilidad de la producción agrícola frente a los fenómenos climáticos, particularmente en una zona como General Alvear, donde una tormenta de granizo puede provocar importantes pérdidas en cuestión de minutos.

“En Alvear, en minutos, una tormenta de granizo te destruye todo el trabajo de un año, y no podemos seguir mirando para otro lado”, expresó.

En ese sentido, Lucero reclamó que se escuche a quienes trabajan y producen en el departamento y pidió que existan herramientas concretas para afrontar las pérdidas ocasionadas por las contingencias climáticas.

“Hay que escuchar al productor. El productor necesita respaldo y herramientas reales para enfrentar las contingencias climáticas”, afirmó.

La edil también rechazó la idea de que el sector agropecuario esté reclamando beneficios especiales.

“El agro no está pidiendo privilegios, pide que lo acompañen”, manifestó, y apuntó directamente a las responsabilidades que, según sostuvo, deben asumir los gobiernos provincial y municipal.

Para Lucero, el impacto de una pérdida productiva no queda limitado al productor afectado, sino que repercute sobre toda la economía departamental.

“Cuando pierde un productor la cosecha, no solo lo afecta a él, sino a todo nuestro departamento”, señaló.

La discusión sobre las condiciones del Fondo Compensador Agrícola vuelve así a poner en el centro del debate la necesidad de contar con mecanismos de protección para una actividad que resulta clave para la economía de General Alvear, especialmente frente a un escenario de dificultades económicas y crecientes riesgos climáticos.