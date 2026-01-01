Las Categorías Tradicionales volvieron a convocar al público en el Autódromo Víctor García*

Deportes

16 de Agosto - Más de 2.500 personas acompañaron este domingo la 5ª fecha de las Categorías Tradicionales, disputada en el Autódromo Víctor García, donde más de 70 vehículos participaron de una jornada que volvió a reunir a los fanáticos del automovilismo en General Alvear.

La competencia contó con el acompañamiento de la Municipalidad de General Alvear, que trabajó en el acondicionamiento y mantenimiento del circuito para garantizar las condiciones necesarias para el desarrollo de las carreras. La actividad forma parte de una agenda deportiva que busca fortalecer al departamento como sede de competencias de alcance provincial.

La fecha reunió a las categorías 850 Grupo 1, Fórmula 1100, Sport 4, TC Tradicional y Monomarca Fiat. El buen estado del trazado fue uno de los aspectos destacados por los protagonistas.

Mauricio Olguín, profesor de la Dirección de Deportes, valoró las tareas realizadas por el personal municipal y la convocatoria. “El circuito estuvo en perfectas condiciones, gracias al trabajo de Obras y Servicios Públicos, que hacen un trabajo excelente”, señaló, y calificó como “más que positivo” el balance de la jornada.

En lo deportivo, el festejo fue para Miguel Olivera, quien se impuso en Sport 4 y consiguió la victoria ante el público alvearense. “Alvear es especial porque somos de acá y eso tiene un sabor especial”, expresó.

La jornada volvió a poner en primer plano al Autódromo Víctor García como espacio para el desarrollo del automovilismo regional y reafirmó el acompañamiento municipal a las actividades deportivas que convocan a vecinos y visitantes.