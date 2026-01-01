FÚTBOL: Pacífico esperará en la Final al ganador de un reducido ya definido

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16 de Agosto - El “Lobo” se consagró como el mejor de la etapa regular, mientras que Ferro, Colón, Andes y Real del Padre disputarán el cuadrangular Final.

Partido por Partido:

SC Pacífico 4-0 CA Villa Atuel

Con tantos de Mauricio Dalseco, en dos oportunidades, Marcos Lucero y Lautaro Vazconsuelo, el “Lobo” goleó a “La Topadora” y se aseguró el Primer Puesto del torneo. Ahora esperará al ganador del reducido, que ya quedó definido.

Ferro CO 3-0 CA Colón

Con dos goles de Jonathan Angulo y otro de Pablo Sánchez, el “Verdolaga” goleó al “Rojinegro” y espera con confianza el reducido. Ambos elencos buscarán ganarse la posibilidad de disputar mano a mano la final con Pacífico.

Real del Padre 2-0 Colonia López

Con la victoria, los “Azules” se aseguraron el 5º puesto y la clasificación al Cuadrangular Final, mientras que “La Academia” regresó al último lugar y jugará la Promoción por mantener la categoría.

Abel Buchelo y Benjamín Tejada, marcaron para Real.

Andes FC 2-1 USyD Bowen

El “Naranja” ganaba en “La Coqueta” gracias al tanto de Gatica, de tiro libre, pero el “Croto” se lo dio vuelta con goles de Sebastián Cazola y Lautaro Riarte. El triunfo, reafirma la confianza en Andes, que también disputará el reducido.

SC Argentino 9-0 Boca de La Escandinava

La “Academia” vapuleó al “Xeneixe” y se aseguró permanecer en Primera división, aunque más allá de la abultada goleada, sólo necesitaba que perdiera Colonia López.

Bautista Magnello, Alexis Tapia y Brian Ávila, en dos ocasiones cada uno, y goles de Joaquín Fernández, Franco Barroso y Axel Nepsa, los tantos de Argentino.

Tabla Final de Posiciones – Torneo “Richard Pérez”, disputadas 18 Fechas:

1º SC Pacífico 48 Pts

2º Ferro CO 46 Pts

3º CA Colón 34 Pts

4º Andes FC 27 Pts

5º Real del Padre 24 Pts

6º USyD Bowen 20 Pts

7º Boca de La Escandinava 19 Pts

8º CA Villa Atuel 15 Pts

9° SC Argentino 13 Pts

10º Colonia López 12 Pts



Fuente: Tridente Ofensivo – FM Pehuenche