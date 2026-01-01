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Tuesday, 18 De August De 2026

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FÚTBOL: Pacífico esperará en la Final al ganador de un reducido ya definido

16 de Agosto - El “Lobo” se consagró como el mejor de la etapa regular, mientras que Ferro, Colón, Andes y Real del Padre disputarán el cuadrangular Final.

Partido por Partido:

SC Pacífico 4-0 CA Villa Atuel

Con tantos de Mauricio Dalseco, en dos oportunidades, Marcos Lucero y Lautaro Vazconsuelo, el “Lobo” goleó a “La Topadora” y se aseguró el Primer Puesto del torneo. Ahora esperará al ganador del reducido, que ya quedó definido.

 

Ferro CO 3-0 CA Colón

Con dos goles de Jonathan Angulo y otro de Pablo Sánchez, el “Verdolaga” goleó al “Rojinegro” y espera con confianza el reducido. Ambos elencos buscarán ganarse la posibilidad de disputar mano a mano la final con Pacífico.

 

Real del Padre 2-0 Colonia López

Con la victoria, los “Azules” se aseguraron el 5º puesto y la clasificación al Cuadrangular Final, mientras que “La Academia” regresó al último lugar y jugará la Promoción por mantener la categoría.

Abel Buchelo y Benjamín Tejada, marcaron para Real.

 

Andes FC 2-1 USyD Bowen

El “Naranja” ganaba en “La Coqueta” gracias al tanto de Gatica, de tiro libre, pero el “Croto” se lo dio vuelta con goles de Sebastián Cazola y Lautaro Riarte. El triunfo, reafirma la confianza en Andes, que también disputará el reducido.

 

SC Argentino 9-0 Boca de La Escandinava

La “Academia” vapuleó al “Xeneixe” y se aseguró permanecer en Primera división, aunque más allá de la abultada goleada, sólo necesitaba que perdiera Colonia López.

Bautista Magnello, Alexis Tapia y Brian Ávila, en dos ocasiones cada uno, y goles de Joaquín Fernández, Franco Barroso y Axel Nepsa, los tantos de Argentino.

 

Tabla Final de Posiciones – Torneo “Richard Pérez”, disputadas 18 Fechas:
SC Pacífico 48 Pts
Ferro CO 46 Pts
CA Colón 34 Pts
Andes FC 27 Pts
Real del Padre 24 Pts
USyD Bowen 20 Pts
Boca de La Escandinava 19 Pts
CA Villa Atuel 15 Pts
SC Argentino 13 Pts
10º Colonia López 12 Pts

Fuente: Tridente Ofensivo – FM Pehuenche

por Miguel Lieby