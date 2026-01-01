FÚTBOL: Ganaron el “Lobo”, el “Verde”, el “Naranja” y las “Academias”

Monday, 3 De August De 2026
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Partido por Partido:
SC Pacífico 1-0 CA Colón
El “Lobo” se impuso por la mínima ante el “Rojinegro” y sigue sólo en la cima, a poco del final.
Ramiro Riarte, en la segunda mitad, fue el encargado de anotar el único gol del partido.
Andes FC 1-4 Ferro CO
El “Verdolaga” pasó por arriba al “Croto” en “La Coqueta”.
Lautaro Araya , Alfio Lorenzo en dos ocasiones y Pablo Sánchez, anotaron para la visita, mientras que Sebastián Cazola, de penal, había descontado para el local.
Real del Padre 0-2 USyD Bowen
El “Naranja” consiguió 3 puntos de oro en el distrito Sanrafaelino y se metió en zona de clasificación.
Tobías Ponce y Franco González, los goleadores del juego.
SC Argentino 2-0 CA Villa Atuel
La “Academia” logró una necesaria victoria ante la “Topadora”, en el “Aldo Blas Cuello”, gracias a los tantos Jeremías Marfil, de penal y de Joaquín Fernández (A) y sueña con dejar atrás el temor del descenso.
Colonia López 3-1 Boca de La Escandinava
La “Academia” no se resigna y sumó de a 3 ante el “Xeneixe”.
Mariano Argüelles, Luciano Cisterna y Federico Pacheco marcaron para el elenco Sanrafaelino, mientras que José Correa, hizo lo propio para Boca.
Tabla de Posiciones – Torneo “Richard Pérez”, disputadas 16 Fechas:
1º SC Pacífico 42 Pts
2º Ferro CO 40 Pts
3º CA Colón 31 Pts
4º Andes FC 24 Pts
5º USyD Bowen 20 Pts
6º Boca de La Escandinava 19 Pts
7º Real del Padre 18 Pts
8º CA Villa Atuel 15 Pts
9º SC Argentino 10 Pts
10º Colonia López 9 Pts
Fuente: Tridente Ofensivo – FM Pehuench