FÚTBOL: Ganaron el “Lobo”, el “Verde”, el “Naranja” y las “Academias”

Deportes

3 de Agosto - En una fecha apasionante, Pacífico, Ferro, Bowen, Argentino y Colonia López, sumaron de a 3.

Partido por Partido:

SC Pacífico 1-0 CA Colón

El “Lobo” se impuso por la mínima ante el “Rojinegro” y sigue sólo en la cima, a poco del final.

Ramiro Riarte, en la segunda mitad, fue el encargado de anotar el único gol del partido.

Andes FC 1-4 Ferro CO

El “Verdolaga” pasó por arriba al “Croto” en “La Coqueta”.

Lautaro Araya , Alfio Lorenzo en dos ocasiones y Pablo Sánchez, anotaron para la visita, mientras que Sebastián Cazola, de penal, había descontado para el local.

Real del Padre 0-2 USyD Bowen

El “Naranja” consiguió 3 puntos de oro en el distrito Sanrafaelino y se metió en zona de clasificación.

Tobías Ponce y Franco González, los goleadores del juego.

SC Argentino 2-0 CA Villa Atuel

La “Academia” logró una necesaria victoria ante la “Topadora”, en el “Aldo Blas Cuello”, gracias a los tantos Jeremías Marfil, de penal y de Joaquín Fernández (A) y sueña con dejar atrás el temor del descenso.

Colonia López 3-1 Boca de La Escandinava

La “Academia” no se resigna y sumó de a 3 ante el “Xeneixe”.

Mariano Argüelles, Luciano Cisterna y Federico Pacheco marcaron para el elenco Sanrafaelino, mientras que José Correa, hizo lo propio para Boca.

Tabla de Posiciones – Torneo “Richard Pérez”, disputadas 16 Fechas:

1º SC Pacífico 42 Pts

2º Ferro CO 40 Pts

3º CA Colón 31 Pts

4º Andes FC 24 Pts

5º USyD Bowen 20 Pts

6º Boca de La Escandinava 19 Pts

7º Real del Padre 18 Pts

8º CA Villa Atuel 15 Pts

9º SC Argentino 10 Pts

10º Colonia López 9 Pts



Fuente: Tridente Ofensivo – FM Pehuench