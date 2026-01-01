El Campeonato Alvearense de MTB avanzó con una nueva fecha y proyecta un desafío nacional

Deportes

2 de Agosto - La tercera fecha del Campeonato Alvearense de Mountain Bike se disputó este domingo en el Aeroclub de General Alvear, donde corredores de distintas categorías participaron de un circuito que combinó sectores técnicos y paisajes naturales junto al río Atuel. La competencia, organizada por la Dirección de Deportes de la Municipalidad, volvió a reunir a ciclistas locales y de diferentes puntos de la provincia, consolidando un calendario que ya proyecta nuevos desafíos.

El director de Deportes, Alberto Gómez, realizó un balance positivo de la jornada y destacó tanto la convocatoria como la respuesta de los competidores. “Tuvimos un parque de corredores muy importante, con categorías infantiles, promocionales, aficionados y competitivas. El circuito gustó mucho y recibimos muy buenas devoluciones por la organización y por el recorrido, que permitió mostrar un lugar tan lindo como el Aeroclub y la vera del río Atuel”, expresó.

El funcionario señaló además que cada fecha permite incorporar mejoras a partir de la experiencia de los propios participantes. “Vamos ajustando detalles en cada competencia, escuchando las sugerencias de los corredores para seguir creciendo. Eso nos permite ofrecer un campeonato cada vez mejor y el balance de esta tercera fecha es muy positivo”, afirmó.

Con la mirada puesta en el cierre del certamen, Gómez confirmó que el próximo 4 de octubre se disputará el tradicional Desafío del Atuel, una prueba que demandó meses de planificación. “Estamos trabajando con mucha anticipación porque realizamos las gestiones para que esa carrera sea sede de una fecha del Campeonato Argentino el próximo año. Es el resultado del trabajo sostenido que venimos desarrollando y del acompañamiento que hemos recibido por parte de la Federación”, concluyó.