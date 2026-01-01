Alvear recibió el Torneo Femenino Provincial de Gimnasia Artística

Deportes

2 de Agosto - En el Polideportivo "Deportistas Alvearenses" se desarrolló el Torneo Provincial de Gimnasia Artística Femenina de niveles 1 y 2, una de las competencias más importantes del calendario de la Federación Mendocina de Gimnasia.

Durante el fin de semana participaron los 13 clubes afiliados de la provincia, reuniendo a gimnastas desde los 6 años hasta la categoría mayores. Además, más de 400 familias llegaron al departamento para acompañar a las deportistas en una competencia que también define clasificaciones para instancias nacionales.

La actividad convocó a delegaciones de distintos puntos de Mendoza y puso en valor la infraestructura deportiva local, generando además un importante movimiento para el sector comercial y turístico de General Alvear.