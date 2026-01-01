Comenzaron los Encuentros Deportivos 2026 del Programa de Deporte Adaptado

Deportes

31 de Julio - La Asesoría de Discapacidad dio inicio a los Encuentros Deportivos 2026, una propuesta que busca promover la inclusión y la participación de personas con discapacidad a través de distintas disciplinas como fútbol, básquet adaptado, atletismo y ciclismo

La Asesoría de Discapacidad dio inicio a los Encuentros Deportivos 2026, una propuesta que busca promover la inclusión y la participación de personas con discapacidad a través de distintas disciplinas como fútbol, básquet adaptado, atletismo y ciclismo

La asesora de Discapacidad, Viviana Lima, destacó el valor de estos espacios: “utilizamos el deporte para trabajar distintas habilidades, no solamente la motriz, sino también lo emocional, los vínculos entre ellos y la participación de las familias”.

Además, señaló que durante el año continuarán realizándose encuentros con instituciones de General Alvear y San Rafael, fortaleciendo las oportunidades de integración a través del deporte.