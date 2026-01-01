Los Trovadores de Cuyo llegan para celebrar los 112 años de General Alvear

Alvear

31 de Julio - La Municipalidad de General Alvear presentó el cronograma de actividades en el marco de los festejos por 112° aniversario del departamento, con propuestas culturales, actos protocolares y una jornada especial para toda la familia que tendrá como cierre el espectáculo de Los Trovadores de Cuyo.

La Municipalidad de General Alvear presentó el cronograma de actividades en el marco de los festejos por 112° aniversario del departamento, con propuestas culturales, actos protocolares y una jornada especial para toda la familia que tendrá como cierre el espectáculo de Los Trovadores de Cuyo.

El secretario de Gobierno, Fabio Gómez Parra, explicó que los festejos se desarrollarán con algunas modificaciones respecto de años anteriores, debido al avance de las obras que se ejecutan en el centro de la ciudad y a la decisión de priorizar recursos para servicios y obras.

“Queremos llevar adelante un festejo distinto, cuidando los recursos, siendo responsables, pero sin perder la identidad y teniendo un lindo aniversario para todos los alvearenses”, expresó.

Las actividades comenzarán el 11 de agosto con una Noche de Gala en el Cine Teatro Antonio Lafalla, que este año tendrá una propuesta diferente, vinculada al rock nacional. El 12 de agosto se realizará el tradicional Tedeum en la Parroquia Sagrado Corazón y el acto oficial en la Plaza Carlos María de Alvear.

Los festejos continuarán el domingo 16 de agosto con una jornada dedicada especialmente a las infancias. Donde habrá juegos, actividades recreativas, circo, premios y propuestas organizadas por distintas áreas municipales. Además, participarán artesanos, emprendedores, grupos locales y la Banda Municipal.

Para el cierre tendremos la actuación especial de Los Trovadores de Cuyo, una de las agrupaciones más representativas del folclore regional. “Invitamos a toda la familia a disfrutar de una jornada distinta, con actividades para todas las edades y un gran cierre musical, traigan su reposera y mate”, concluyó Gómez Parra.