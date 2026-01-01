Alvear

Se realizará la muestra del programa: “Conectados”

30 de Julio - José Morán, director de Educación, junto a Gustavo Paglione, facilitador y monitor del programa Conectados por Mendoza Futura, brindaron detalles sobre la Muestra de Mitad de Temporada, organizada por el Ministerio de Producción de Mendoza, que se realizará este viernes en General Alvear.