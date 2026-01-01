Mendoza incorpora inteligencia artificial para optimizar procesos

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30 de Julio - La implementación de una herramienta desarrollada sobre la nueva infraestructura tecnológica provincial permitirá a la Oficina General de Sumarios agilizar el análisis de la documentación, facilitar la búsqueda de antecedentes y optimizar la gestión de los expedientes, preservando el criterio jurídico, la intervención profesional y la decisión de los funcionarios públicos.

El Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial capacitó al personal de la Oficina General de Sumarios para la implementación de una herramienta desarrollada sobre la nueva infraestructura tecnológica provincial que permitirá al área agilizar el análisis de la documentación, facilitar la búsqueda de antecedentes y optimizar la gestión de los expedientes, preservando el criterio jurídico, la intervención profesional y la decisión de los funcionarios públicos.

La formación, a cargo de especialistas de Nubax SA, se desarrolló en dos jornadas complementarias. La primera sesión estuvo orientada a la inducción, presentación y conocimiento general del sistema, mientras que la segunda permitió avanzar sobre ejercicios prácticos, pruebas de funcionamiento y experiencias concretas de utilización por parte de quienes tendrán intervención directa en la herramienta.

La capacitación combinó contenidos conceptuales con prácticas de utilización del sistema. Esta metodología permitió que los integrantes de la dependencia pudieran conocer su funcionamiento, interactuar con la herramienta y evaluar su aplicación sobre situaciones vinculadas con las tareas propias del área.

La aplicación desarrollada para la Oficina General de Sumarios tendrá un carácter estrictamente instrumental y de apoyo técnico. La nueva herramienta permitirá abordar procesos caracterizados por una elevada carga documental, una gran cantidad de antecedentes y la reiteración de tareas de búsqueda, clasificación y análisis.

También favorecerá respuestas internas más ágiles, un mejor aprovechamiento de la información pública, mayor capacidad para advertir inconsistencias y progresiva simplificación de los circuitos administrativos. A medida que estas soluciones se consoliden, podrán aportar mejores herramientas para la evaluación de procesos, la toma de decisiones y el diseño de políticas públicas basadas en información ordenada y verificable.

Esta instancia representa un nuevo paso en la política provincial de modernización del Estado iniciada con la incorporación de infraestructura tecnológica especialmente destinada al desarrollo de soluciones de inteligencia artificial en la administración pública.

La Provincia no solo avanza en la utilización de nuevas tecnologías, sino también en la construcción de reglas institucionales para administrarlas con responsabilidad, transparencia, protección de datos y control estatal.

Fuente: Prensa Gobernación