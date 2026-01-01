Detuvieron a un hombre tras un allanamiento por un robo millonario en un concesionario de San Rafael

Thursday, 30 De July De 2026
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El ilícito fue descubierto por el encargado del comercio al Concesionario de vehículos ubicado en avenida Mitre y Segovia, donde constató un boquete en el techo sobre la sala de reuniones, el interior completamente revuelto, los sensores de alarma y el DVR arrancados, además del faltante de $3.495.000 en efectivo correspondientes a la recaudación del día anterior, tres cheques de distintos montos y una notebook.
Como resultado de las tareas investigativas, efectivos de la PDI lograron identificar a uno de los presuntos autores. Con autorización judicial se realizó un allanamiento en una vivienda del barrio Constitución, donde fue detenido el sospechoso y se secuestró una mochila con herramientas, calzado de interés para la causa y un teléfono celular.
La medida fue dispuesta por la fiscal de la Fiscalía Departamental de San Rafael.