Detuvieron a un hombre tras un allanamiento por un robo millonario en un concesionario de San Rafael

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29 de Julio - Personal de la Policía de Investigaciones (PDI) de San Rafael detuvo este miércoles a un hombre durante un allanamiento realizado en el barrio Constitución, en el marco de la investigación por un robo agravado por escalamiento ocurrido el 13 de julio en un concesionario de vehículos ubicado en la intersección de avenida Mitre y Segovia.

El ilícito fue descubierto por el encargado del comercio al Concesionario de vehículos ubicado en avenida Mitre y Segovia, donde constató un boquete en el techo sobre la sala de reuniones, el interior completamente revuelto, los sensores de alarma y el DVR arrancados, además del faltante de $3.495.000 en efectivo correspondientes a la recaudación del día anterior, tres cheques de distintos montos y una notebook.

Como resultado de las tareas investigativas, efectivos de la PDI lograron identificar a uno de los presuntos autores. Con autorización judicial se realizó un allanamiento en una vivienda del barrio Constitución, donde fue detenido el sospechoso y se secuestró una mochila con herramientas, calzado de interés para la causa y un teléfono celular.

La medida fue dispuesta por la fiscal de la Fiscalía Departamental de San Rafael.