La FEM convoca al Premio Joven Empresario Mendocino 2026: las inscripciones cierran el 10 de agosto

Alvear

29 de Julio - La Federación Económica de Mendoza, a través de Jóvenes FEM, lanzó la convocatoria al Premio Joven Empresario Mendocino 2026, una distinción que reconoce el trabajo de emprendedores y empresarios jóvenes que generan empleo, innovan y contribuyen al desarrollo productivo de la provincia. La Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Ganadería de General Alvear invita a los interesados del departamento a postularse.

Pueden participar jóvenes de entre 18 y 40 años con actividad económica en Mendoza, CUIT activo y empresa o emprendimiento en funcionamiento. El certamen contempla ocho categorías: innovación, desarrollo regional, internacionalización, impacto social, relevo generacional, nuevos emprendimientos, oficios empresarios y triple impacto.

Las inscripciones cierran el 10 de agosto de 2026. La premiación se realizará el 18 de agosto a las 18 horas en el Auditorio de la Legislatura de la Provincia de Mendoza. El ganador del premio provincial representará a Mendoza en el certamen nacional organizado por CAME Joven.

Las postulaciones se realizan a través del siguiente formulario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1UwXoyfFzTyt8IRRLPwls6-Mz6YNsIJmVZLyIvE4uSoDpBQ/viewform