Se realizará el Primer Congreso de Respuesta Integral a Emergencias de Alta Complejidad

Alvear

28 de Julio - La Municipalidad de General Alvear, en conjunto con el Instituto Universitario de Seguridad Pública (IUSP), llevará adelante el Primer Congreso de Respuesta Integral a Emergencias de Alta Complejidad, una iniciativa orientada a fortalecer la preparación y el trabajo coordinado entre las instituciones que intervienen ante situaciones críticas en el departamento.

La actividad se desarrollará el viernes 31 de julio, de 8:30 a 18 horas, y el sábado 1 de agosto, de 9 a 12 horas, en el Cine Teatro Antonio Lafalla. La propuesta incluirá exposiciones teóricas, espacios de intercambio y un simulacro práctico que permitirá poner a prueba los protocolos de actuación de los distintos organismos participantes.

Formarán parte del congreso representantes de la Policía de Mendoza, Policía Municipal, Bomberos, Bomberos Voluntarios, Hospital Enfermeros Argentinos, Área Departamental de Salud, Defensa Civil y diferentes áreas municipales, entre otras instituciones vinculadas a la respuesta ante emergencias.

El secretario de Gobierno, Fabián Gómez Parra, destacó que la iniciativa apunta a consolidar el trabajo conjunto entre los organismos que actúan frente a eventos de gran magnitud. “Se van a poner en conocimiento todos los protocolos de cada institución y van a compartir experiencias y aprendizaje. Es una jornada importante para el departamento”, afirmó.

Asimismo, remarcó que uno de los objetivos centrales es avanzar en una planificación coordinada para General Alvear. “El objetivo es la capacitación permanente y que las instituciones conozcan sus protocolos y manuales de procedimiento. En definitiva, después lo que terminamos desarrollando es un gran protocolo para el departamento”, expresó.

Por su parte, el director de la Policía Municipal de Tránsito, Luis Alcaino, valoró el enfoque colaborativo de la propuesta. “Si mañana toca trabajar en un evento adverso de gran magnitud, es fundamental poner a disposición los recursos, el personal y los medios de cada institución”, señaló.

Además, destacó la convocatoria alcanzada por el congreso, que ya supera los 300 inscriptos, y recordó que la participación continúa abierta para quienes deseen sumarse a esta capacitación con su inscripción a través del siguiente formulario:

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A través de esta propuesta, la Municipalidad de General Alvear busca fortalecer la coordinación entre los distintos organismos de respuesta, promoviendo espacios de capacitación y planificación conjunta que permitan optimizar la actuación ante emergencias y brindar una respuesta más eficiente a la comunidad.