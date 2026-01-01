Un motociclista resultó con lesiones leves tras un choque

Tuesday, 28 De July De 2026
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De acuerdo con la información policial, el hecho fue protagonizado por una motocicleta Appia Montero 150 cc, conducida por un joven de 27 años, que circulaba por calle Ameghino de sur a norte, y un automóvil Renault Clio, al mando de un hombre de 30 años, que transitaba por calle Zeballos de este a oeste.
Como consecuencia del impacto, el conductor del rodado menor sufrió politraumatismos leves y fue trasladado al hospital, donde recibió asistencia médica y posteriormente fue dado de alta.
Personal de la Comisaría 14ª trabajó en el lugar y realizó las actuaciones de rigor para establecer la mecánica del accidente.