Un motociclista resultó con lesiones leves tras un choque

Alvear

28 de Julio - Un siniestro vial se registró cerca de las 23:45 de este lunes en la intersección de calles Zeballos y Ameghino, en General Alvear, donde colisionaron una motocicleta y un automóvil.

De acuerdo con la información policial, el hecho fue protagonizado por una motocicleta Appia Montero 150 cc, conducida por un joven de 27 años, que circulaba por calle Ameghino de sur a norte, y un automóvil Renault Clio, al mando de un hombre de 30 años, que transitaba por calle Zeballos de este a oeste.

Como consecuencia del impacto, el conductor del rodado menor sufrió politraumatismos leves y fue trasladado al hospital, donde recibió asistencia médica y posteriormente fue dado de alta.

Personal de la Comisaría 14ª trabajó en el lugar y realizó las actuaciones de rigor para establecer la mecánica del accidente.