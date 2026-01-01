Un docente alvearense será juzgado por el hallazgo de una tarjeta SD con material pedófilo de su hijito

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27 de Julio - El docente y su esposa están acusados de producir material pedófilo utilizando a su propio hijo. Los detalles del caso que sacudió a General Alvear.

El año pasado, dos jóvenes hallaron una tarjeta SD tirada en la vía pública de General Alvear y descubrieron que contenía imágenes de abuso sexual infantil, por lo que decidieron entregarla a las autoridades. Así, establecieron que la víctima era hijo de un docente del departamento, quien terminó imputado junto a su esposa. Recientemente, la causa fue elevada a juicio.

El fiscal Javier Giaroli, a cargo de la Secretaría de Delitos Informáticos de la Segunda Circunscripción Judicial, días atrás dio por finalizada la investigación contra el funcionario público y su pareja, quienes se encuentran acusados por el delito de producción y facilitación agravada de material de abuso sexual de niños, niñas y adolescente (MASNNA).

Además, el docente también está sospechado de practicar upskirting con sus compañeras de trabajo, es decir, a escondidas les sacaba fotos a las mujeres por debajo de las faldas o vestidos. Esas imágenes también fueron halladas dentro de la tarjeta SD que encontraron las testigos estrellas del caso y motivaron una imputación por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Pero eso no estado, ya que durante el allanamiento que se practicó en el marco de la investigación por pedofilia al educador le encontraron un arma de fuego, sin contar con la documentación o habilitación correspondiente, por lo que también fue acusado por tenencia ilegal de arma de fuego. No obstante, esa causa se tramita en paralelo con intervención de la fiscal de General Alvear Ivana Verdún.

Qué pena arriesga la pareja imputada

Lo cierto es que, de acuerdo con fuentes judiciales consultadas por MDZ, el docente y su esposa arriesgan pena de 4 a 8 años de reclusión. Pese a las graves acusaciones que pesan en su contra, ambos se encuentran en libertad.

Se espera que en las próximas semanas, se fije fecha para el inicio de las audiencias preliminares al debate oral, donde se presentaran las diferentes pruebas reunidas a lo largo de la instrucción y juez determinará cuáles serán tenidas en cuenta en el juicio.

El hallazgo del horror

Fue a mediados del año pasado cuando dos chicas caminaban por una vereda de General Alvear y se encontraron tirada en el piso una tarjeta SD, un dispositivo de almacenamiento comúnmente utilizada para ampliar la capacidad de celulares y cámaras digitales, entre otros dispositivos.

Por curiosidad, las jóvenes la levantaron y decidieron contectarla a una computadora, con el objetivo de formatearla y así poder darle uso. Sin embargo, al examinar el contenido se encontraron con algo inesperado: el dispositivo contenía material pedófilo de un niño de entre 1 y 4 años de edad, dentro de una carpeta con el título de "ULTRASECRETO", y también fotos de mujeres tomadas sin su consentimiento.

Inmediatamente, las dos testigos entregaron la tarjeta SD a las autoridades judiciales correspondientes y el dispositivo fue analizado por personal de Delitos Tecnológicos y mediante tareas investigativas se logró identificar a la víctima, quien era hijo del docente alvearense.

De la pesquisa surgió que la esposa del funcionario público tomaba las fotos y se las enviaba a su marido y otra persona, que no pudo ser individualizada. Por ese motivo, al poco tiempo se desarrolló un allanamiento en la casa del matrimonio, donde se incautaron celulares y otros dispositivos electrónicos.

En tanto, el docente y su pareja fueron aprehendidos e imputados, para luego recuperar la libertad debido a que no contaban con antecedentes y que fueron acusados por un delito excarcelable.

Casi un año después, la causa fue elevada a juicio por el fiscal Giaroli y se espera que los sospechosos puedan comenzar ser juzgados antes de fin de año.

Fuente: MDZ