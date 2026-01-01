Molero recorrió un emprendimiento hidropónico que impulsa la diversificación productiva

Alvear

27 de Julio - El intendente Alejandro Molero visitó un emprendimiento de producción hidropónica de lechuga, desarrollado por la familia Vega en una finca ubicada sobre calle 13, entre Ruta Nacional 188 y calle G. La iniciativa forma parte del Programa de Desarrollo Hortícola Departamental y representa una nueva alternativa para fortalecer la diversificación productiva de General Alvear.

El intendente Alejandro Molero visitó un emprendimiento de producción hidropónica de lechuga, desarrollado por la familia Vega en una finca ubicada sobre calle 13, entre Ruta Nacional 188 y calle G. La iniciativa forma parte del Programa de Desarrollo Hortícola Departamental y representa una nueva alternativa para fortalecer la diversificación productiva de General Alvear.

El proyecto se concretó a partir del trabajo articulado entre la Municipalidad de General Alvear, que brindó asesoramiento técnico y acompañamiento profesional durante todo el proceso, y el Gobierno de Mendoza, que aportó las herramientas necesarias para la puesta en marcha del sistema.

Durante la recorrida, Molero destacó la importancia de promover políticas públicas que acompañen a los productores locales en la incorporación de nuevas tecnologías y modelos de producción.

“Daniel y su familia decidieron dar un paso hacia la innovación, y ese desafío necesitó de la articulación entre el sector público y el privado para transformarse en una realidad. Ese es el camino que queremos seguir fortaleciendo en General Alvear”, expresó.

El jefe comunal sostuvo además que la hidroponía constituye una alternativa con gran potencial para el departamento, ya que permite optimizar el uso del recurso hídrico, mejorar la calidad de los productos y generar nuevas oportunidades de comercialización.

“Estamos convencidos de que diversificar la matriz productiva es una política estratégica para el crecimiento de General Alvear. La horticultura tiene un enorme potencial y, cuando el Estado acompaña con herramientas y asistencia técnica, los productores pueden animarse a innovar y generar nuevas oportunidades de desarrollo”, afirmó.

Por su parte, Daniel Vega explicó que el emprendimiento comenzó a planificarse hace aproximadamente un año y que desde octubre avanzaron con la construcción de las instalaciones.

“Todo esto lo hemos hecho con mucho esfuerzo. Es una forma distinta de producir: las plantas crecen sin contacto con el suelo y reciben los nutrientes a través del agua, lo que permite un control mucho más preciso de las condiciones de cultivo”, señaló.

Actualmente el establecimiento se encuentra próximo a realizar sus primeras cosechas y proyecta ampliar su capacidad productiva.

La incorporación de este sistema hidropónico se suma a las acciones que impulsa el municipio para promover una producción más eficiente, incorporar innovación al sector agropecuario y generar nuevas oportunidades para quienes apuestan al crecimiento de General Alvear mediante la diversificación y el agregado de valor.