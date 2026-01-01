La geolocalización del 911 permitió ubicar y rescatar a un grupo de 12 personas en Valle Grande

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27 de Julio - El aviso ingresó al Centro Estratégico de Operaciones (CEO) cuando el grupo no lograba regresar del Mirador de los Cóndores. La ubicación obtenida a través de la geolocalización del llamado permitió orientar el operativo que llevaron adelante Bomberos, la Unidad VANT, la UPAT y la Patrulla de Rescate.

La Policía de Mendoza rescató a doce personas, entre ellas cinco menores de edad, que habían quedado sin posibilidades de regresar tras realizar un recorrido de trekking en el Mirador de los Cóndores, en Valle Grande, San Rafael.

El operativo comenzó a partir de un llamado al 911. Gracias al sistema de geolocalización incorporado al Centro Estratégico de Operaciones (CEO), los operadores obtuvieron la ubicación aproximada desde donde se realizaba la comunicación y la transmitieron en tiempo real a los equipos desplegados en la zona. Esa información permitió orientar la búsqueda desde el inicio y reducir significativamente los tiempos de localización en un sector de difícil acceso.

Con esos datos, efectivos de la Subcomisaría Rama Caída, Bomberos de la Policía de Mendoza, los drones de la Unidad VANT (Vehículos Aéreos No Tripulados), la Unidad de Patrulla de Auxilio al Turista (UPAT) y la Patrulla de Rescate ascendieron cerca de seis kilómetros por senderos de montaña hasta encontrar al grupo.

Una vez localizadas las doce personas, los rescatistas iniciaron el descenso asistido y las acompañaron hasta un lugar seguro. Todas se encontraban en buen estado de salud y el operativo concluyó sin novedades.

La geolocalización del llamado al 911 fue determinante para el desarrollo del procedimiento, ya que permitió a los equipos contar con una referencia precisa del lugar donde se encontraba el grupo, optimizando el despliegue de los recursos y facilitando una respuesta coordinada en terreno.