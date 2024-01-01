Robaron herramientas de un auto estacionado en Ciudad

Alvear

26 de Julio - El episodio ocurrió alrededor de las 16.00 horas, en la intersección de las calles Pringles y Las Heras. La víctima, un hombre de 29 años, denunció que había dejado su automóvil correctamente estacionado y cerrado. Al regresar, luego de advertir que una de las cubiertas estaba desinflada, constató que desconocidos habían forzado la cerradura del baúl.

Según la denuncia, los autores del hecho se llevaron un gato hidráulico y una llave cruz, para luego darse a la fuga.

La causa quedó en manos de la Oficina Fiscal de la jurisdicción, que trabaja para identificar a los responsables del robo