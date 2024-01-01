Alvear

Se realizó el Café Literario: "Amigo de las Palabras"*

25 de Julio - Este viernes por la tarde, se desarrolló una nueva edición del Café Literario, en esta oportunidad denominado: “Amigo de las Palabras” la actividad fue en Casa Salonia en un encuentro que reunió a vecinos, lectores y escritores para compartir lecturas, experiencias y reflexiones en torno a la literatura.