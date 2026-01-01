El consumo masivo volvió a caer en junio mientras los canales de venta digital crecen

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26 de Julio - La caída en las ventas golpeó a supermercados, almacenes y mayoristas. El canal digital fue la única vía que logró mantenerse en crecimiento

El consumo masivo en la Argentina no logra remontar. Durante el mes de junio registró un retroceso del 2,7% interanual y del 2,4% en la comparación mensual, acumulando de esta manera una caída del 2,9% en el primer semestre de 2026, según reveló el último informe de la consultora Scentia. El relevamiento evidencia que los consumidores siguen recortando sus compras en casi todos los puntos de venta.

Al mismo tiempo, los canales de venta digital crecen. La incógnita es si una modalidad está reemplazando a la otra o si se trata de una caída sostenida de la actividad general.

Caídas en comercios de cercanía y supermercados

El mayor impacto del mes se sintió en el comercio de cercanía. Los kioscos y almacenes de barrio sufrieron la contracción más fuerte con un derrumbe del 4,6% interanual y del 4,4% respecto a mayo.

Le siguieron las ventas en los mayoristas, que cayeron un 3,3% interanual y un 4,2% mensual, mientras que las grandes cadenas de supermercados registraron mermas del 2,6% y 0,9% en la medición interanual y mensual respectivamente.

En los autoservicios, el descenso llegó al 1,6% frente al mismo mes del año pasado. Por su parte, las farmacias mostraron estabilidad frente a junio de 2025 y un avance del 3,6% en relación al mes anterior.

Los deliverys crecen, incluso en rubros donde hasta hace poco no se utilizaban.

El contraste a este escenario recesivo lo marcó el e-commerce, que mantuvo su tendencia positiva al registrar un marcado salto del 41,4% interanual y un leve incremento del 0,5% frente a mayo, consolidándose como el único canal en crecimiento.

Los rubros que más cayeron en la primera mitad del año

A nivel de productos, las bajas en junio se sintieron en casi todos los rubros. El retroceso más pronunciado se dio en los artículos de desayuno y merienda con una caída del 7,7%, seguido por limpieza de ropa y hogar con el 6,2% y productos perecederos con el 5,7%.

También mostraron caídas los rubros de impulsivos con un 5,3%, higiene y cosmética con un 3,7% y alimentación con el 0,5%. La única excepción de la canasta fue el segmento de bebidas, donde las opciones con alcohol treparon un 9,4% interanual y las sin alcohol avanzaron un 3,5%.

Con estos resultados, el balance de los primeros seis meses de 2026 dejó bajas acumuladas del 4,6% en supermercados, del 3,8% en mayoristas, del 3,2% en autoservicios, del 2,3% en kioscos y del 0,3% en farmacias. La contracara volvió a ser el comercio electrónico, que cerró la primera mitad del año con un crecimiento del 34,8%.

FUENTE: Noticias Argentinas