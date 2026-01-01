Dos mujeres resultaron lesionadas tras un vuelco sobre la Ruta Nacional 143

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25 de Julio - Dos mujeres resultaron lesionadas luego de que el automóvil en el que viajaban volcara sobre la Ruta Nacional 143, a la altura del kilómetro 540, unos cinco kilómetros al sur del Arco de ingreso a la ciudad.

El siniestro ocurrió alrededor de las 12.30, cuando un Chevrolet Onix que circulaba de norte a sur, por causas que se investigan, perdió el dominio y terminó volcando.

La conductora, S.P.P.R. (51), fue asistida con un diagnóstico de traumatismo encéfalo craneano (TEC) sin pérdida de conocimiento. Su acompañante, S.A.Z.B. (53), sufrió el mismo diagnóstico. Ambas fueron trasladadas al hospital para una mejor evaluación médica.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría 60ª y de la Policía Vial, mientras la Justicia dispuso las actuaciones de rigor para establecer las causas del siniestro.