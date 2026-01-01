Un hombre resultó lesionado tras volcar con su automóvil sobre la Ruta Nacional 143

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25 de Julio - Un hombre de 86 años resultó lesionado luego de protagonizar un vuelco con el automóvil que conducía sobre la Ruta Nacional 143, a la altura del kilómetro 15 al norte del ingreso a la ciudad de San Rafael.

El siniestro ocurrió alrededor de las 8.40, cuando un Fiat Siena que circulaba en dirección norte sufrió, por causas que se investigan, la rotura del neumático delantero derecho. Esto provocó que el conductor perdiera el dominio del vehículo, que dio varios tumbos y finalmente quedó apoyado nuevamente sobre sus cuatro ruedas.

El conductor, C.E. (86), fue asistido por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y trasladado a un centro asistencial para una mejor evaluación médica, sin que inicialmente se informara un diagnóstico.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría 60ª y de la Policía Vial, quienes realizaron las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del hecho.