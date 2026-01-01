Prorrogan hasta el 31 de julio la renovación del RUT-SIA

Alvear

23 de Julio - El Ministerio de Producción, a través de la Dirección Provincial de Contingencias Climáticas, extendió hasta el 31 de julio el plazo para renovar el RUT-SIA (Registro de Uso Permanente de la Tierra – Sistema de Información Agrícola), trámite obligatorio para los productores agropecuarios de Mendoza.

El Ministerio de Producción, a través de la Dirección Provincial de Contingencias Climáticas, extendió hasta el 31 de julio el plazo para renovar el RUT-SIA (Registro de Uso Permanente de la Tierra – Sistema de Información Agrícola), trámite obligatorio para los productores agropecuarios de Mendoza.

La actualización de datos es un requisito fundamental para acceder a beneficios contemplados en las leyes de Emergencia Agropecuaria, al Fondo Compensador Agrícola y a distintos programas de asistencia provincial y nacional destinados al sector.

El director Provincial, Julio Eluani, explicó que la prórroga busca que más productores puedan completar el trámite y acceder a estas herramientas de apoyo. “Se ha decidido extender la fecha de cierre hasta el 31 de julio para que una mayor cantidad de productores pueda ingresar al Fondo Compensador Agrícola y otros programas que tiene la Provincia para esta temporada”, señaló.

La renovación puede realizarse de manera online a través del sitio web de la Dirección de Contingencias Climáticas www.mendoza.gov.ar/contingencias/ , quienes requieran asesoramiento presencial pueden a dirigirse a la oficina departamental en Olascoaga 170 (Rotary Club), en la Dirección de Agricultura, Intendente Morales 549 o en el TecnoSum del distrito de Bowen. Para más información, pueden comunicarse al teléfono (2625) 15643876.

Desde el organismo recordaron que la información declarada tiene carácter de declaración jurada y será la base oficial para la temporada agrícola 2026-2027, por lo que resulta fundamental mantener actualizados los datos de cultivos, superficies y titularidad de los establecimientos.