"El Trapal" incorpora circuitos señalizados para caminatas

Alvear

23 de Julio - La Reserva Municipal "El Trapal" cuenta con nuevos circuitos especialmente diseñados para caminatas y trote, una propuesta que busca brindar mayor seguridad y una mejor experiencia a quienes disfrutan de este espacio natural.

La Reserva Municipal El Trapal cuenta con nuevos circuitos especialmente diseñados para caminatas y trote, una propuesta que busca brindar mayor seguridad y una mejor experiencia a quienes disfrutan de este espacio natural.

Los recorridos fueron pensados para peatones y corredores, separados del circuito de bicicletas para evitar cruces y mejorar la circulación. La propuesta incluye un circuito corto de 4 kilómetros y otro de 7 kilómetros que permite recorrer las 143 hectáreas de la reserva.

“Muchos vecinos nos planteaban que les gustaba venir a caminar o correr, pero que por momentos tenían miedo de perderse. Por eso diseñamos recorridos completamente señalizados para que puedan sentirse seguros durante todo el trayecto”, explicó el asesor de Gestión Ambiental, Denis Rabanal.

Los senderos cuentan con señalización permanente, referencias de distancia cada mil metros y sectores de descanso distribuidos a lo largo del recorrido. Además, permiten conocer distintos ambientes característicos de la reserva, atravesando el bosque de algarrobo, chañar y tamarindo.

La iniciativa también suma espacios para los más pequeños. En el ingreso a la reserva se habilitaron dos circuitos infantiles de bicicletas: uno destinado a niños pequeños de entre 4 y 8 años y otro pensado para niños de hasta 12 años. Ambos se encuentran ubicados en un sector visible desde los quinchos y espacios recreativos, permitiendo que las familias puedan acompañar y supervisar las actividades de los niños.

Con estas mejoras, El Trapal continúa ampliando sus propuestas recreativas y deportivas, ofreciendo nuevos espacios para disfrutar de la naturaleza y la actividad física al aire libre.