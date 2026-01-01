Varios detenidos en la Provincia, durante los festejos por el Sub Campeonato Mundial de la Selección

Monday, 20 De July De 2026
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El operativo de seguridad desplegado en Mendoza con motivo de los festejos por la participación de la Selección Argentina finalizó con 37 personas a disposición de la Justicia, entre detenidos y aprehendidos y 7 efectivos policiales lesionados.
Del total de los procedimientos se contabilizaron:
23 aprehendidos por infracción a la Ley 6722.
6 personas por contravenciones.
8 detenidos por distintos delitos.
En cuanto al personal policial, 7 efectivos resultaron lesionados durante los operativos:
Gran Mendoza: 4
Zona Sur: 2
Zona Este: 1
Valle de Uco: sin lesionados.
Resumen por oasis
Gran Mendoza: 19 detenidos/aprehendidos.
Zona Sur: 6 detenidos/aprehendidos.
Zona Este: 7 detenidos/aprehendidos.
Valle de Uco: 5 detenidos/aprehendidos.