Varios detenidos en la Provincia, durante los festejos por el Sub Campeonato Mundial de la Selección

Noticias

20 de Julio - Desde el Ministerio de Seguridad brindaron un balance provincial del operativo por los festejos de la Selección Argentina

El operativo de seguridad desplegado en Mendoza con motivo de los festejos por la participación de la Selección Argentina finalizó con 37 personas a disposición de la Justicia, entre detenidos y aprehendidos y 7 efectivos policiales lesionados.

Del total de los procedimientos se contabilizaron:

23 aprehendidos por infracción a la Ley 6722.

6 personas por contravenciones.

8 detenidos por distintos delitos.

En cuanto al personal policial, 7 efectivos resultaron lesionados durante los operativos:

Gran Mendoza: 4

Zona Sur: 2

Zona Este: 1

Valle de Uco: sin lesionados.

Resumen por oasis

Gran Mendoza: 19 detenidos/aprehendidos.

Zona Sur: 6 detenidos/aprehendidos.

Zona Este: 7 detenidos/aprehendidos.

Valle de Uco: 5 detenidos/aprehendidos.