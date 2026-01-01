León llega este viernes a San Rafael

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20 de Julio - León Gieco se presentará en el Teatro Roma con un espectáculo cargado de historia y emoción

Una de las piezas claves de la música popular Argentina, llegará al Teatro Roma el próximo 24 de julio para ofrecer un concierto que promete convertirse en una de las grandes citas culturales de la temporada.

En esta presentación, el artista estará acompañado por Joana Gieco y Alejo León, en una propuesta que recorrerá las canciones que marcaron a distintas generaciones y consolidaron a Gieco como una de las voces más representativas de la música popular argentina.

Con una trayectoria de más de cinco décadas, León Gieco ha sabido combinar el folclore, el rock y la canción de autor con un fuerte compromiso social, convirtiendo clásicos como Solo le pido a Dios, Cinco siglos igual y El ángel de la bicicleta en verdaderos himnos de la música nacional.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de EntradaWeb y también pueden adquirirse en la boletería del Teatro Roma.

El espectáculo es una producción de Diego Sosa Manager Group y se perfila como una noche única para disfrutar de la música y el legado de uno de los artistas más importantes de la Argentina.