Habrá dos feriados antes del 31 de julio

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20 de Julio - En los próximos días habrá dos feriados, uno de ellos será por los festejos de la Selección Argentina por su actuación en el mundial 2026

Julio tendrá dos feriados más antes de que termine el mes, así quedó confirmado durante la noche del domingo después de que Javier Milei anunciara uno por sorpresa.

El primero de estos feriados, aún no tiene fecha definida, aunque podría ser este martes 22 de julio o en los siguientes días de esta semana. Va a ser por el festejo de la Selección Argentina de fútbol que acaba de salir subcampeona del mundo, luego de llegar a la final del Mundial 2026 y caer contra España por 1 a 0.

El propio presidente Javier Milei fue el que dio a conocer en X que va a decretar feriado nacional y dejó en manos del plantel de Argentina y del cuerpo técnico para que sean ellos los que decidan que día quieren realizar el festejo para así declarar feriado nacional.

Está previsto que los jugadores, o la mayoría de ellos, llegue a Argentina este lunes 20 de julio a las 17, por lo que los festejos podrían llegar a realizarse el martes o en los siguientes días de la semana y en ese caso, ese día sería declarado feriado nacional. Lo que sí es un hecho es que no podrá alargarse demasiado ya que la mayoría de los jugadores que llegarán a Argentina deben volver a sus respectivos clubes en el exterior. La otra posibilidad es que los jugadores no quieran celebración y allí se caería el feriado.

El otro feriado antes de que termine julio

Julio también trae otro feriado antes de fin de mes, aunque en este caso se trata de un feriado provincial y no nacional.

El 25 de julio se celebra en Mendoza el día del Santo Patrono Santiago. La creencia popular dice que si no se celebra el feriado y la gente trabaja como siempre, puede llegar a temblar, aunque los sismos nunca hayan coincidido con esta fecha.

En ambos casos, a causa de los feriados no habrá clases en las escuelas, aunque en el caso del día del Patrono Santiago es sábado por lo que no se verá afectado el calendario escolar. En el caso de los trabajadores que se desempeñen esos días, van a cobrar doble su jornada.

En cuanto al festejo y al feriado por la Selección Argentina, en caso de ser en día hábil, no habrá clases y los bancos y organismos estatales estarán cerrados, por lo que se verán afectadas esas actividades como así también el pago de ANSES a jubilados y otros beneficiarios.

Fuente: Diario UNO