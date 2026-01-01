El Gobierno le da la razón a ATE: decretó feriado y el sindicato ahora exige medidas similares en las provincias y municipios*

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19 de Julio - “Destacamos esta respuesta positiva al insistente pedido de nuestro sindicato en medio de tanto sufrimiento que hasta aquí ha generado el ajuste impulsado por el Gobierno nacional. La Argentina no termina en la General Paz”, indicó Rodolfo Aguiar._

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) destaca que el Gobierno nacional haya respondido al reclamo del sindicato y dictara feriado nacional tras la final disputada por la Selección argentina frente a España en el Mundial 2026. Ahora el sindicato estatal le exige también a los gobernadores e intendentes que adopten medidas similares.

El Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, expresó: “Destacamos esta respuesta al insistente pedido de nuestro sindicato en medio de tanto sufrimiento que hasta aquí ha generado el ajuste impulsado por el Gobierno. A pesar de Milei, el pueblo tiene derecho a sentirse feliz por unas horas”.

“Tiene que quedar claro que a este asueto tienen que plegarse los gobernadores y los intendentes. La Argentina no termina en la General Paz y debe garantizarse que cesen los servicios en los Estados provinciales y en todos los municipios”, afirmó.

El dirigente gremial aseguró que “este es un logro muy importante frente a un Gobierno que considera que la sociedad solo tiene que sacrificarse y sufrir”, al tiempo en el que recordó que “una nueva y destacada participación de Argentina en un mundial moviliza un sentir nacional que incomoda al presidente y a todo lo que él representa”.

“Es importante que se haya atendido nuestro pedido”, dijo Aguiar y aseguró que, en las próximas horas, el sindicato va a garantizar el cumplimiento de los servicios esenciales para que se atiendan todas las urgencias que pudieran surgir.

Frente a este contexto, Aguiar recordó que “el comportamiento del Gobierno no nos tiene que confundir porque es la Selección la que nos está dando momentos de alegría que el Gobierno con sus políticas sistemáticamente nos ha negado desde hace más de dos años y medio”.