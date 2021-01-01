Se presentó el XXI Congreso de Educación con una amplia agenda de formación docente

Alvear

17 de Julio - La Municipalidad de General Alvear presentó oficialmente el XXI Congreso de Educación, que se desarrollará los días 7 y 8 de agosto en el Cine Teatro Antonio Lafalla. Bajo el lema “Educar para Cuidar: Innovación, Inclusión y Bienestar en la Escuela del Futuro”, el encuentro volverá a convocar a docentes, profesionales y especialistas de distintos puntos de Mendoza y del país, consolidándose como uno de los espacios de formación más importantes de la región.

La Municipalidad de General Alvear presentó oficialmente el XXI Congreso de Educación, que se desarrollará los días 7 y 8 de agosto en el Cine Teatro Antonio Lafalla. Bajo el lema “Educar para Cuidar: Innovación, Inclusión y Bienestar en la Escuela del Futuro”, el encuentro volverá a convocar a docentes, profesionales y especialistas de distintos puntos de Mendoza y del país, consolidándose como uno de los espacios de formación más importantes de la región.

Con más de veinte años de trayectoria, el Congreso de Educación se ha convertido en una política pública sostenida en el tiempo, promoviendo la actualización permanente de quienes tienen la responsabilidad de educar y acompañar a las nuevas generaciones. En ese sentido, General Alvear ha logrado posicionarse como un referente provincial en materia de capacitación docente y reflexión sobre los desafíos educativos contemporáneos.

Durante la presentación, el intendente Alejandro Molero destacó el valor institucional de una iniciativa que ha trascendido distintas gestiones y que continúa creciendo año tras año. “Este congreso es una política de Estado que lleva más de dos décadas consolidándose y que ha convertido a General Alvear en un referente de la formación y la capacitación docente”, expresó.

La propuesta académica de esta edición fue construida a partir de las demandas e inquietudes planteadas por educadores en diferentes instancias de capacitación. Por ello, el programa incorpora temáticas de gran actualidad como salud mental, ludopatía, uso de pantallas, inteligencia artificial aplicada a la educación, trastorno del espectro autista, primera infancia y nuevas estrategias pedagógicas.

El director de Educación, José Morán, destacó que la selección de los contenidos responde a las necesidades concretas que hoy atraviesan las instituciones educativas. “Los contenidos fueron seleccionados en función de las demandas de los propios docentes. Hemos logrado una propuesta con temas muy actuales y disertantes de gran trayectoria”, señaló.

La apertura estará a cargo del doctor Abel Albino, quien brindará una conferencia magistral sobre desnutrición infantil. Durante la segunda jornada participarán además Juan Bevacqua, Javier Naín Adi, Claudia Motta, Natalia San Juan, Damián Ortiz y Sandra Canizo, especialistas que abordarán distintas problemáticas vinculadas a la educación, la inclusión y el bienestar integral de niños y adolescentes.

Las inscripciones tienen un valor de $15.000 para ambas jornadas y pueden realizarse en la caja de la Municipalidad o a través del sitio web congresoedu.alvearmendoza.gob.ar.

La realización de esta nueva edición ratifica la decisión del Municipio de continuar invirtiendo en educación y capacitación, entendiendo que la formación permanente de los docentes constituye una herramienta fundamental para fortalecer la calidad educativa y contribuir al desarrollo de la comunidad.