Robaron un celular y dinero del interior de un automóvil

Alvear

17 de Julio - Un hombre fue víctima de un robo durante la tarde del jueves en el barrio Carlos Pellegrini.

El hecho ocurrió alrededor de las 19:20, sobre calle Tricheri, en la tercera cuadra, cuando la víctima había dejado estacionado su Chevrolet Corsa frente al lugar donde se encontraba trabajando.

Al regresar al vehículo, constató el faltante de una riñonera negra que se encontraba sobre el asiento del acompañante. En su interior había un teléfono celular Motorola G15 y $25.000 en efectivo.

Tras un llamado al 911, personal de la Comisaría 14ª se hizo presente en el lugar y dio intervención a la Justicia para avanzar con la investigación e intentar dar con los autores del hecho.