Están a la venta las entradas para la presentación de Gabriel Rolón

Alvear

16 de Julio - La llegada del reconocido escritor, psicólogo y psicoanalista Gabriel Rolón a General Alvear ha generado un gran interés tanto en el departamento como en ciudades vecinas. En este marco, la directora de Cultura María Delia Achetoni, informó que ya se encuentran a la venta las entradas para la presentación que el profesional brindará el próximo 11 de octubre a las 21:30 horas en el Cine Teatro Antonio Lafalla.

La llegada del reconocido escritor, psicólogo y psicoanalista Gabriel Rolón a General Alvear ha generado un gran interés tanto en el departamento como en ciudades vecinas. En este marco, la directora de Cultura María Delia Achetoni, informó que ya se encuentran a la venta las entradas para la presentación que el profesional brindará el próximo 11 de octubre a las 21:30 horas en el Cine Teatro Antonio Lafalla.

Los tickets tienen un valor de $80.000 y pueden abonarse en tres cuotas sin interés con tarjetas del Banco Nación. Se encuentran a la venta en la boletería del teatro, que atiende de miércoles a domingo, de 9:00 a 13:00 horas, y de jueves a domingo, de 15:30 a 20:30 horas.

“Ha sido una gran noticia para General Alvear y todos están interesados en este espectáculo”, expresó la directora, quien además señaló que han recibido numerosas consultas de personas de San Rafael, Malargüe y otras localidades de la región.

La funcionaria remarcó que este tipo de eventos forman parte de la política cultural impulsada por el Municipio y sostuvo: “el objetivo que tenemos desde esta gestión es que General Alvear se convierta en un departamento turístico y cultural”.

Por otro lado, en el marco de las vacaciones de invierno, la agenda cultural también continúa con nuevas propuestas. Este jueves, a las 16 horas, se presentará la comedia musical “Escuela de Villanas” en el Cine Teatro Antonio Lafalla, mientras que el viernes llegará a la Biblioteca Antonio Dimarco de Bowen. Además, ese mismo viernes, a las 19 horas, el teatro recibirá a “Las de Barranco”, obra interpretada por el elenco UNNÍ de la Biblioteca Antonio Dimarco.