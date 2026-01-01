Operativos por los festejos de la Selección: 11 detenidos en el Sur mendocino y cinco policías lesionados

Alvear

16 de Julio - El operativo de seguridad desplegado en Mendoza tras los festejos por la victoria de la Selección Argentina sobre Inglaterra dejó un saldo provincial de 41 personas detenidas o aprehendidas y 14 efectivos policiales lesionados, según el balance oficial difundido por el Ministerio de Seguridad.

En el Sur provincial, el operativo concluyó con 11 personas detenidas o aprehendidas y cinco efectivos policiales lesionados. En General Alvear, los principales incidentes se registraron en la Plaza Carlos María de Alvear y en la Terminal de Ómnibus, donde debió intervenir la Policía para controlar disturbios durante las celebraciones. En tanto, en Villa Atuel también se produjeron desórdenes en la plaza principal.

A nivel provincial, el Ministerio de Seguridad informó que del total de los procedimientos realizados, 22 personas fueron aprehendidas por infracción a la Ley 6722, 9 por contravenciones y 10 quedaron detenidas por distintos delitos.

El operativo se desplegó en los principales puntos de concentración de Mendoza con el objetivo de prevenir hechos de violencia durante los festejos por el pase de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026.

Si bien las celebraciones convocaron a miles de hinchas en toda la provincia, los incidentes registrados en distintos departamentos obligaron a la intervención policial y dejaron como saldo personas detenidas y efectivos lesionados.