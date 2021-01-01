Un hombre fue detenido por amenazar y herir a su pareja

Alvear

16 de Julio - Un hombre de 42 años fue aprehendido este miércoles por la tarde, acusado de amenazar con un arma de fuego y lesionar a su pareja durante un episodio de violencia de género.

El hecho salió a la luz cerca de las 18.55 horas, cuando una mujer de 26 años se presentó ante las autoridades para radicar la denuncia. Según su relato, tras una discusión ocurrida en una vivienda ubicada en inmediaciones de Chapeaurouge y calle L, el agresor la habría amenazado con un arma de fuego y luego le provocó un corte en el antebrazo izquierdo.

Tras la denuncia, personal policial intervino de inmediato y concretó la aprehensión del sospechoso, quedando a disposición de la Oficina Fiscal de la jurisdicción, que lleva adelante la investigación del caso.

Las autoridades continúan con las actuaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar las responsabilidades del acusado.