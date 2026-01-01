Dos motociclistas protagonizaron un accidente en Ruta 188 y calle 9

Alvear

15 de Julio - Un accidente de tránsito entre dos motocicletas se registró este martes por la noche en la intersección de Ruta Nacional 188 y calle 9.

Según las primeras averiguaciones, una mujer de 44 años circulaba en una motocicleta Zanella ZB110 por calle 9 en dirección norte este lunes pasadas las 21.00 horas. Al llegar al cruce con la bicisenda de Ruta 188, habría intentado esquivar a otro rodado, maniobra que derivó en la colisión con una motocicleta Corven Mirage 110 cc, que circulaba por la bicisenda en sentido este-oeste y era conducida por una mujer de 41 años.

Por el hecho intervino personal policial, que realizó las actuaciones correspondientes para establecer la mecánica del siniestro y determinar las circunstancias en que se produjo el choque. No se informó, por el momento, el estado de salud de las conductoras