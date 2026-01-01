Comienzan a cobrar hasta $660.000 extra los docentes y celadores de Mendoza

Wednesday, 15 De July De 2026
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Docentes y celadores de Mendoza comenzarán a percibir una suma de hasta $660.000 a partir de este viernes 17 de julio. El pago extra es un refuerzo de $330.000 netos por cargo acordado en las paritarias cerradas el 1 de julio y se pagará en 3 cuotas:
Los docentes y celadores cobrarán en tres tramos una extra para últiles.
Desde la DGE explicaron que al tratarse de $330.000 por cargo docente (maestra/o de grado, 18 horas cátedras en nivel secundario o terciario) quienes tienen dos cargos cobren $660.000. En este sentido, los docentes de secundario que tienen 36 horas o más, cobrarán $660.000.
El acta de acuerdo partitario publicada por el SUTE deja en claro que este monto se paga por única vez y no será considerado para el cálculo de las asignaciones familiares.
Los celadores también cobrarán una suma extra a partir de este viernes.
Los celadores de las escuelas mendocinas también recibirán una ayuda extraordinaria de $300.000 netos por cargo distribuidos de la siguiente manera:
Tanto para docentes como para celadores el incremento salarial será del 11% a pagar de la siguiente manera:
Por ende, los salarios docentes mínimos netos quedarán de la siguiente manera a partir del próximo mes:
A partir de noviembre los salarios docentes mínimos netos quedarán de la siguiente manera:
A estos montos podrán adicionarse, en los casos que corresponda, los incentivos previstos en la normativa vigente (ítems 1071, 1348, 1541, 1578 y 1595), respetando las condiciones del régimen del Salario Mínimo Garantizado.