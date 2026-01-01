Escala el conflicto por Hebe Casado: denuncia penal, nuevas críticas desde Francia y Cornejo responde

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13 de Julio - El embajador francés ratificó que la declaró "persona no grata" por no retirar sus dichos, un abogado la denunció por presunta incitación al odio y Cornejo entregará una carta al embajador de Francia

La polémica por el tuit que publicó la vicegobernadora Hebe Casado después del partido entre Francia y Paraguay en el Mundial 2026 sigue escalando. Este lunes, el embajador de Francia en Argentina, Romain Nadal, ratificó que la declaró "persona no grata" por no retirar lo que calificó como "declaraciones abiertamente racistas" y aseguró que no puede compartir reuniones de cooperación bilateral con una funcionaria que "hizo declaraciones racistas". Además, sostuvo que "el racismo no es una opinión, es un delito".

El Gobierno responderá a la Embajada de Francia a través del subsecretario de Relaciones Institucionales, José María Videla, quien viajó este martes a Buenos Aires para participar del acto por el aniversario nacional francés. Entregará en mano al embajador Romain Nadal una nota firmada por el gobernador Alfredo Cornejo tras la declaración de "persona no grata" a la vicegobernadora Hebe Casado.

En paralelo, en Mendoza, el abogado Alfredo Guevara presentó una denuncia penal contra Casado por el presunto delito previsto en la Ley Antidiscriminatoria 23.592. El planteo sostiene que la vicegobernadora habría incitado al odio y la discriminación al referirse a la Selección francesa como un "equipo africano" y calificarla de "floja de modales" tras la victoria frente a Paraguay.

El tuit de Hebe Casado, que fue catalogado de racista en Francia.

Hebe Casado, denunciada

La denuncia sostiene la comisión del delito dado que, cuando Casado se refiere a la selección francesa como “equipo africano”, niega la nacionalidad francesa de sus jugadores basándose en su color de piel u origen familiar, lo que podría considerarse como un discurso discriminatorio.

Además, dice el denunciante, asociar la expresión “flojo de modales” a aquella referencia constituye un estereotipo negativo sobre las personas de origen africano.

Como antecedente, y una especie de “patrón de conducta”, se menciona en la denuncia que Hebe Casado tiene un "historial de declaraciones polémicas", como sus expresiones sobre los 30.000 desaparecidos y sus declaraciones en Séptimo Día, sobre carreras universitarias que para ella “son hobbies”.

El denunciante sostiene que la conducta de la vicegobernadora de Mendoza encuadra en el delito de alentar o incitar al odio por motivos de raza o nacionalidad. Argumenta que la figura penal no requiere que exista violencia física ni consecuencias concretas, sino que basta con la difusión de un mensaje que aliente el odio hacia un grupo protegido.

Hebe Casado, persona no grata para la Embajada de Francia

El embajador de Francia Romain Nadal aseguró que las expresiones de Hebe Casado "la descalifican para trabajar con la Embajada o participar en reuniones donde la Embajada esté presente".

Esto no significa que la vicegobernadora de Mendoza tenga la entrada prohibida al país, pero sí a la sede francesa en Argentina.

En la práctica, la declaración de “persona no grata” implica, técnicamente, que Hebe Casado no pueda participar de actividades oficiales de la Embajada o de reuniones institucionales en donde la Embajada de Francia esté presente.

“El racismo no es una opinión, es un delito. No hay lugar para el racismo en la cooperación franco-argentina”, afirmó públicamente el embajador francés.

Hebe Casado es la segunda autoridad provincial, detrás de Alfredo Cornejo.

"¿Cómo puede una funcionaria de un país como Argentina, que se enorgullece de haber recibido inmigrantes con los brazos abiertos, criticar a otra selección cuyos jugadores también son producto de la inmigración?", se preguntó.

Este lunes, en un programa de streaming, invitó a la vicegobernadora a escuchar al Arzobispo de Buenos Aires, José García Cuerva, quien trató a la xenofobia y al racismo como un camino peligroso.

El Gobierno de Cornejo se despega

“Fue una expresión realizada en su ámbito privado y no tiene vinculación con el Gobierno”, consideraron oficialmente respecto del tuit que la vicegobernadora posteó tras el duelo en el que Francia eliminó a Paraguay de la Copa del Mundo. Las declaraciones son previas a la noticia de que Cornejo responderá a través de un escrito al embajador francés.

Casado justificó su publicación y habló de “sarcasmo” y de “folclore futbolístico”, sin que mediaran disculpas públicas.

Relación cercana de Mendoza con Francia

Si bien desde el Gobierno aseguran que la decisión de la Embajada francesa afecta atañe exclusivamente a Hebe Casado como persona, lo cierto es que genera una situación inédita porque la provincia mantiene una relación muy activa con Francia, especialmente en vino, turismo, educación y promoción de inversiones.

De hecho, en febrero pasado el gobernador Cornejo viajó a la Wine Paris, una de las principales ferias vitivinícolas del mundo, acompañando a 72 bodegas mendocinas para promover exportaciones y abrir nuevos mercados.

Durante esa misión firmó el acuerdo para realizar la Vinexpo Explorer Mendoza 2026 - The Bulk Wine Chapter, que luego se concretó en junio. E incorporó a Mendoza a la World Origins Alliance (WOA), una red internacional de regiones vitivinícolas que promueve la protección de las denominaciones de origen y la identidad de los territorios productores.

Por Francia también pasó a fines del año pasado, acompañado del intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli. En esa oportunidad, el municipio y La Cité du Vin, el principal museo y centro cultural del vino de Burdeos, firmaron un convenio de cooperación para desarrollar intercambio turístico y cultural.

Fuente: Diario UNO