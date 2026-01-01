Los medicamentos volvieron a superar la inflación y sigue la disputa por la venta on line

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13 de Julio - Los precios de los medicamentos aumentaron más que la inflación, mientras continúa la discusión por la venta online y la regulación del sector.

Los medicamentos volvieron a ubicarse por encima de la inflación y reavivaron el debate sobre la evolución de sus precios en la Argentina. Mientras el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una suba del 2,1% en mayo, distintos referentes del sector señalaron que los fármacos tuvieron un incremento superior al promedio de la economía.

Uno de ellos fue el secretario general del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFyB), Marcelo Peretta, quien sostuvo que el aumento de los medicamentos fue aproximadamente un 30% mayor que la inflación del mes, de acuerdo con el desagregado del IPC publicado por el INDEC.

Según explicó, mientras el índice general avanzó 2,1%, el rubro medicamentos mostró una variación cercana al 2,6%, una diferencia que, a su entender, confirma que estos productos continúan encareciéndose por encima del promedio de los bienes y servicios que integran la canasta de consumo.

Peretta también cuestionó la metodología utilizada para medir la evolución de estos precios. Señaló que el indicador toma como referencia un conjunto reducido de productos dentro de un universo mucho más amplio de medicamentos disponibles en el mercado, por lo que consideró que el promedio informado no siempre refleja la magnitud de los aumentos que enfrentan los consumidores.

En ese contexto, el dirigente volvió a poner el foco en la concentración del mercado farmacéutico. Afirmó que la producción y comercialización continúa dominada por un número reducido de laboratorios, situación que, según su visión, limita la competencia y dificulta una reducción de los precios.

El planteo se produjo en un escenario donde el costo de los medicamentos mantiene un peso cada vez mayor dentro del presupuesto de muchas familias, especialmente entre quienes requieren tratamientos prolongados o consumen medicamentos de manera habitual.

Venta online de medicamentos: qué dice el fallo judicial y cómo sigue el debate

Además de cuestionar la evolución de los precios, Peretta volvió a manifestar su rechazo a la ampliación de los canales de comercialización de medicamentos impulsada por el Gobierno.

Según sostuvo, la posibilidad de vender determinados productos fuera del ámbito tradicional de las farmacias no produjo el efecto esperado sobre los precios. A su criterio, lejos de generar una mayor competencia, la medida amplió los puntos de venta sin modificar la estructura del mercado.

El dirigente también advirtió sobre los riesgos que, desde la óptica del sindicato, puede generar una mayor disponibilidad de medicamentos fuera del canal farmacéutico tradicional.

Entre ellos mencionó el incremento de la automedicación y la posibilidad de que algunos productos sujetos a receta médica circulen sin los controles adecuados.

En esa línea, afirmó que actualmente es posible encontrar en internet medicamentos que requieren prescripción médica, entre ellos anticonvulsivantes, situación que atribuyó a los cambios regulatorios implementados en los últimos meses.

El debate también tiene un capítulo judicial. El SAFyB promovió una medida cautelar contra distintos artículos del DNU que modificaban aspectos vinculados con la actividad farmacéutica.

Como resultado de esa presentación, la Justicia suspendió la aplicación de los artículos 319, 320 y 321, manteniendo vigente la obligación de que la dispensa de medicamentos se realice con la intervención de un profesional farmacéutico y dentro de las farmacias.

No obstante, el gremio volvió a recurrir a la Justicia en el marco de una nueva disputa vinculada con la comercialización de medicamentos a través de plataformas digitales.

Mientras tanto, desde Mercado Libre sostienen que la venta online de medicamentos con receta se desarrolla dentro del marco legal vigente. Si bien no hubo un comunicado oficial, trascendió que las farmacias que operan en la plataforma cuentan con las habilitaciones correspondientes otorgadas por la Agencia de Control Gubernamental de la Ciudad de Buenos Aires y el Ministerio de Salud de la Nación, y que la operatoria se encuentra contemplada por el Decreto 1024/2024.

El procedimiento previsto por la compañía establece que el usuario debe seleccionar el medicamento, verificar que coincida con la receta médica, adjuntar la prescripción digital antes de finalizar la compra y esperar la validación por parte de la farmacia habilitada. Una vez aprobada la operación, el producto puede enviarse al domicilio y el comprador tiene la posibilidad de gestionar el reintegro ante su obra social o prepaga cuando corresponda.

De esta forma, el debate sobre la venta online de medicamentos sigue abierto. Por un lado, quienes cuestionan la medida sostienen que no logró contener los precios y plantean que puede favorecer la automedicación.

Por el otro, las empresas involucradas aseguran que la comercialización digital se realiza bajo la normativa vigente y constituye una alternativa que facilita el acceso de los usuarios a los tratamientos.

Mientras tanto, los datos del INDEC muestran que los medicamentos siguen evolucionando por encima de la inflación, una tendencia que mantiene la discusión sobre los precios y la regulación del sector en el centro de la escena.