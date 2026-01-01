Universidades de todo el país alertaron sobre el debilitamiento de la ciencia argentina

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7 de Julio - El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), en el que está incluida la UNCuyo, lanzó un duro comunicado contra el gobierno nacional

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) emitió en las últimas horas un duro documento en el que manifestó su "profunda preocupación" por las políticas del gobierno nacional que afectan directamente a los organismos más estratégicos del sistema científico y tecnológico del país.

El reclamo tiene un fuerte respaldo en Mendoza, ya que en el CIN está incluida la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), cuya rectora, Esther Sánchez, quien ya advirtió sobre el impacto del desfinanciamiento en la educación superior y la investigación.

Desde el sector universitario recordaron que las casas de altos estudios y los organismos de ciencia conforman un "entramado público" único que, de debilitarse, comprometerá capacidades construidas durante décadas. Aludieron al INTI, Conicet, INTA y la CNEA.

El freno a proyectos nucleares en la CNEA

Uno de los puntos más críticos del documento apunta a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), "una institución con más de siete décadas de trayectoria que mantiene una relación histórica con las universidades públicas, donde miles de estudiantes y científicos mendocinos comparten infraestructura y proyectos de frontera".

El CIN encendió las alarmas por la pérdida de profesionales y la paralización de proyectos estratégicos como el reactor multipropósito RA-10 y la Central Argentina de Elementos Modulares (CAREM). Según advirtieron, estas medidas ponen en riesgo capacidades "cuya construcción demandó décadas de inversión pública y que, una vez desarticuladas, resultan extremadamente difíciles de recuperar".

El INTI y el impacto en el entramado industrial

En sintonía con las recientes alertas por despidos y reestructuraciones en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), las universidades nacionales remarcaron que este organismo es el puente indispensable entre el conocimiento académico y las pymes.

"El debilitamiento de sus capacidades técnicas y profesionales afecta la competitividad de la industria argentina y limita la incorporación de innovación", señalaron las autoridades universitarias.

CONICET e INTA: fuga de cerebros y riesgo agropecuario

El comunicado del Comité Ejecutivo del CIN también hizo foco en la crítica situación que atraviesan el Conicet y el INTA:

Conicet: preocupa la incertidumbre de cientos de becarios doctorales y posdoctorales. Alertan por la interrupción de trayectorias científicas de jóvenes profesionales.

preocupa la incertidumbre de cientos de becarios doctorales y posdoctorales. Alertan por la interrupción de trayectorias científicas de jóvenes profesionales. INTA: se advierte que desfinanciar al instituto agropecuario compromete la innovación tecnológica en las economías regionales y la seguridad alimentaria del país.

El pedido urgente de las universidades al gobierno nacional

Hacia el final del documento, el CIN instó de manera urgente al Poder Ejecutivo Nacional a cumplir con cuatro puntos básicos:

Garantizar el funcionamiento y fortalecimiento de la CNEA, el Conicet , el INTI y el INTA.

y de la CNEA, el Conicet , el INTI y el INTA. Suspender las medidas que impliquen la pérdida de profesionales calificados.

las medidas que impliquen la pérdida de profesionales calificados. Asegurar el financiamiento para infraestructura y la continuidad de proyectos estratégicos.

para infraestructura y la continuidad de proyectos estratégicos. Promover el diálogo con la comunidad científica, los trabajadores y las universidades.

"La universidad pública argentina no puede permanecer indiferente. Defender a estos organismos es defender la soberanía científica, tecnológica y productiva de la Argentina", concluye el texto que lleva el aval de la conducción de la UNCuyo.

Fuente: Diario UNO