Cornejo ratificó que en Mendoza sí habrá PASO en las elecciones 2027

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7 de Julio - Reunido con el embajador de la Unión Europea, el gobernador Alfredo Cornejo volvió a decir que en la provincia no se suspenderán las PASO

El gobernador Alfredo Cornejo recibió este martes en Casa de Gobierno al embajador de la Unión Europea (UE) en Argentina, Erik Høeg. Si bien la agenda oficial estuvo centrada en inversiones, comercio y minería sostenible, el dato político quizás más fuerte de la jornada surgió casi sobre el final del encuentro cuando el gobernador ratificó que la provincia mantendrá las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para los comicios de 2027.

La definición del mandatario mendocino cobra especial relevancia en el escenario político actual, donde a nivel nacional se mantiene un intenso debate e incluso el gobierno central impulsa la eliminación de las primarias.

"En Mendoza no vamos a suspender las PASO. En la provincia va a haber elecciones primarias”, enfatizó Cornejo al ser consultado por el diplomático sobre el panorama electoral. Distinto sería el caso a nivel nacional ya que en ese caso Mendoza respaldaría la eliminación de las Primarias.